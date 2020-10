iPhone 12, averlo a rate e scontato con un operatore telefonico: ecco come fare (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il quadro delle attuali possibilità per avere - a rate e persino risparmiando - i nuovi modelli iPhone con un operatore: Tim, Vodafone, Wind Tre o Iliad. Resta la soluzione più accessibile per questi smartphone, che hanno un prezzo di listino piuttosto alto Leggi su repubblica (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il quadro delle attuali possibilità per avere - ae persino risparmiando - i nuovi modellicon un: Tim, Vodafone, Wind Tre o Iliad. Resta la soluzione più accessibile per questi smartphone, che hanno un prezzo di listino piuttosto alto

infoitscienza : iPhone 12, l'assenza del 5G mmWave è più pesante di quella del caricatore. In Europa si paga senza averlo - mbojoc : - Digital_Day : Il Pixel 5 senza 5G mmWave in Europa costa meno. L'iPhone senza mmWave costa molto di più - repubblica : iPhone 12, averlo a rate e scontato con un operatore telefonico: ecco come fare [aggiornamento delle 08:24] - infoitscienza : iPhone 12, averlo a rate e scontato con un operatore telefonico: ecco come fare -