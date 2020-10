Giovane napoletano muore in carcere, famiglia sconvolta: “E’ stato ucciso” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Non credono all’ipotesi del suicidio e chiedono di vedere il corpo del loro caro. E’ sconvolta la famiglia di Salvatore Luongo 22enne di Melito di Napoli, comune a nord del capoluogo partenopeo, deceduto nelle scorse ore in carcere. Il Giovane, arrestato per droga nel 2016, si sarebbe tolto la vita nella serata di ieri, martedì 20 ottobre, nel carcere di Benevento dove si trovava da pochi giorni. Sulla vicenda sono intervenuti anche Samuele Ciambriello, garante campano delle persone private della libertà e Pietro Ioia, garante napoletano. “Non conosciamo il corto circuito che porta a queste tragedie. La maggioranza di loro sono giovani ed in carcere per piccoli reati. Il ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Non credono all’ipotesi del suicidio e chiedono di vedere il corpo del loro caro. E’ladi Salvatore Luongo 22enne di Melito di Napoli, comune a nord del capoluogo partenopeo, deceduto nelle scorse ore in. Il, arreper droga nel 2016, si sarebbe tolto la vita nella serata di ieri, martedì 20 ottobre, neldi Benevento dove si trovava da pochi giorni. Sulla vicenda sono intervenuti anche Samuele Ciambriello, garante campano delle persone private della libertà e Pietro Ioia, garante. “Non conosciamo il corto circuito che porta a queste tragedie. La maggioranza di loro sono giovani ed inper piccoli reati. Il ...

