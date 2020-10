Dove l’Italia ha perso traccia del contact tracing – parte seconda (Di mercoledì 21 ottobre 2020) (foto: Getty Images)“Saremmo potuti essere pronti già da maggio”. E invece fino a pochi giorni fa in Veneto il tracciamento dei contagi attraverso Immuni, l’app scelta dal governo italiano per fare contact tracing, era fermo. Quindi chi, risultato positivo al test del coronavirus, avrebbe voluto mettere in guardia i contatti avuti nei 14 giorni precedenti attraverso l’applicazione, non ha potuto farlo, perché, come ha raccontato il Corriere del Veneto, Immuni non era stata inserita tra le procedure di monitoraggio della pandemia. Perciò gli operatori delle aziende sanitarie locali non raccoglievano i codici temporanei (Otp, one-time-password) per attivare le notifiche di esposizione. “Da almeno un mese all’interno del software c’è un campo per l’inserimento del ... Leggi su wired (Di mercoledì 21 ottobre 2020) (foto: Getty Images)“Saremmo potuti essere pronti già da maggio”. E invece fino a pochi giorni fa in Veneto ilmento dei contagi attraverso Immuni, l’app scelta dal governo italiano per fare, era fermo. Quindi chi, risultato positivo al test del coronavirus, avrebbe voluto mettere in guardia i contatti avuti nei 14 giorni precedenti attraverso l’applicazione, non ha potuto farlo, perché, come ha raccontato il Corriere del Veneto, Immuni non era stata inserita tra le procedure di monitoraggio della pandemia. Perciò gli operatori delle aziende sanitarie locali non raccoglievano i codici temporanei (Otp, one-time-password) per attivare le notifiche di esposizione. “Da almeno un mese all’interno del software c’è un campo per l’inserimento del ...

