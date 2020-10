Cyberpunk 2077 | cosa sappiamo e cosa ci aspettiamo

Leggi su hynerd

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) by Hynerd.it: in breve A meno di un mese dalla distribuzione di, è necessario ripercorrere le orme tracciate dalla software house alle spalle del gioco, CD Projekt Red, al fine di poter concretizzare le nostre aspettative. In quello che si preannuncia come un autunno molto caldo per quanto riguarda le uscite videoludiche (tra nuovi prodotti tripla A come Call of Duty Black Ops Cold War e Assassin’s Creed: Vallhalla, e le nuove console next-gen PS5 e Xbox Series … su: