Coronavirus, Pregliasco: "Tracciamento fallito, spero che questo primo step di chiusure possa evitarne di ulteriori"

"Io spero che questo primo step intermedio possa servire a rilanciare la consapevolezza che questa patologia, seppur banale, rappresenta un grosso problema di sanita' pubblica e ci vuole un coinvolgimento da parte di tutti, nei comportamenti, nelle attenzioni e una costrizione nel ridurre i contatti superflui rispetto a quelli fondamentali della scuola e delle attivita' lavorative. Spero possa avere un'azione verificabile nell'arco di due o tre settimane per evitare ulteriori step". Lo ha detto Fabrizio Pregliasco direttore Sanitario dell'Irccs Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, intervenendo alla trasmissione zapping su Rai Radio 1. "I casi sono tantissimi. Il tracciamento e ..."

