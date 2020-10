Coprifuoco in tutta Italia, resta ancora un’ipotesi: per ora stretta in alcune regioni (Di mercoledì 21 ottobre 2020) I numeri dei casi da coronavirus in Italia negli ultimi giorni sono tornati a crescere. Ieri, 20 Ottobre 2020, i nuovi positivi sono stati 10.874 su 144.737 tamponi eseguiti. I dati, dunque, tornano a far preoccupare. L’ultimo Dpcm, emanato domenica 18 Ottobre 2020, ha stabilito nuove restrizioni in tutto il Paese con lo scopo di ridurre la curva dei contagi. Nelle ultime ore però le varie regioni hanno deciso di adottare ulteriori strategie interne per rallentare la diffusione della pandemia. Per il momento, quindi, un eventuale Coprifuoco in tutta Italia sarebbe da escludere, ma nel frattempo è stato annunciato sia in Lombardia che in Campania e sarà in vigore da domani 22 Ottobre 2020. Leggi anche –> Coprifuoco in Campania, Borrelli (Verdi): ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 21 ottobre 2020) I numeri dei casi da coronavirus innegli ultimi giorni sono tornati a crescere. Ieri, 20 Ottobre 2020, i nuovi positivi sono stati 10.874 su 144.737 tamponi eseguiti. I dati, dunque, tornano a far preoccupare. L’ultimo Dpcm, emanato domenica 18 Ottobre 2020, ha stabilito nuove restrizioni in tutto il Paese con lo scopo di ridurre la curva dei contagi. Nelle ultime ore però le variehanno deciso di adottare ulteriori strategie interne per rallentare la diffusione della pandemia. Per il momento, quindi, un eventualeinsarebbe da escludere, ma nel frattempo è stato annunciato sia in Lombardia che in Campania e sarà in vigore da domani 22 Ottobre 2020. Leggi anche –>in Campania, Borrelli (Verdi): ...

