Contagi in Lombardia: oggi raggiunta quota 4126 in 24 ore (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Un dato pessimo quello che il TGR Lombardia del 21 ottobre ha diffuso all'ora di pranzo. Nella sola Regione Lombardia, i Contagi di oggi ammonterebbero a 4100, tutti registrati nelle ultime 24 ore. La situazione più critica è quella fatta registrare nell'area metropolitana e nella provincia di Milano, che conta da sola 1800 casi. LEGGI ANCHE > Fontana va avanti (nonostante Salvini) e firma l'ordinanza sul coprifuoco Contagi in Lombardia, il dato record di oggi Il record in una sola giornata, relativamente alla Regione Lombardia, era di 3251 Contagi ed era stato registrato lo scorso 21 marzo, quando l'Italia era nel pieno del lockdown. Proprio oggi, il presidente Attilio ...

