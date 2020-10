Concorso 120 Infermieri Asl Napoli 3 Sud | come e quando fare domanda | requisiti | prove

Leggi su leggioggi

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) L’Asl3 Sud ha indetto un, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 120 posti di CPS Infermiere, in categoria D. Così attesta la deliberazione del direttore generale n.736 del 6 ottobre 2020 che prevede altresì una riserva per il 30% dei posti in favore dei volontari delle Forze Armate congedati senza demerito dalle ferme contratte. Scarica la delibera Il bando deve ancora essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale e sul sito dell’Asl per dare il via alle candidature. Intanto, vediamo idi accesso e leche i candidati devono affrontare. Concorsiin tutta Italia: ecco i bandi120AslSud:di accesso Al ...