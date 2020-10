Ci si può ammalare di coronavirus una seconda volta (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il ciclista Fernando Gaviria, che partecipa al Giro d'Italia, sottoposto a test Pcr durante la giornata di riposo della corsa, è risultato positivo al Covid-19. Ed è la seconda volta per lui, essendo già risultato positivo lo scorso marzo. La positività del corridore colombiano è stata annunciata dallo Uae-Team Emirates. Gaviria, come accade alla maggior parte dei casi positivi, è completamente asintomatico e in buona salute, ma è stato posto in isolamento come da protocollo. I casi dei doppi positivi Il fatto che fosse risultato positivo anche mesi fa a un precedente test risolleva la questione della possibilità di reinfettarsi con il Sars-CoV-2, sotto osservazione da tempo e controversa. Casi di ricaduta sono stati considerati talvolta falsi positivi. Inoltre, trattandosi di una ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il ciclista Fernando Gaviria, che partecipa al Giro d'Italia, sottoposto a test Pcr durante la giornata di riposo della corsa, è risultato positivo al Covid-19. Ed è laper lui, essendo già risultato positivo lo scorso marzo. La positività del corridore colombiano è stata annunciata dallo Uae-Team Emirates. Gaviria, come accade alla maggior parte dei casi positivi, è completamente asintomatico e in buona salute, ma è stato posto in isolamento come da protocollo. I casi dei doppi positivi Il fatto che fosse risultato positivo anche mesi fa a un precedente test risolleva la questione della possibilità di reinfettarsi con il Sars-CoV-2, sotto osservazione da tempo e controversa. Casi di ricaduta sono stati considerati talfalsi positivi. Inoltre, trattandosi di una ...

