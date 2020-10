Champions League: Midtjylland-Atalanta 0-4, Inter-Mönchengladbach 2-2 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Comincia benissimo l’avventura dell’Atalanta nella fase a gironi della Champions League 2020-2021, insoddisfacente, invece, il risultato dell’Inter. Mentre la Dea era impegnata fuori casa contro i danesi del Midtjylland, i più scarsi del suo girone D, la Beneamata ha ospitato i tedeschi del Bayern Mönchengladbach, anche in questo caso la squadra meno quotata del gruppo B. L’Atalanta ha avuto vita facilissima e ha giocato sul velluto, tanto che alla fine del primo tempo era già sul 3-0 grazie ai gol di Zapata al 26’, Gomez al 36’ e Muriel al 42’. Nel secondo tempo è poi arrivata la rete del poker con Miranchuk all’89’. La squadra allenata da Gasperini al momento è prima in classifica a quota 3 punti, ... Leggi su calcioblog (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Comincia benissimo l’avventura dell’nella fase a gironi della2020-2021, insoddisfacente, invece, il risultato dell’. Mentre la Dea era impegnata fuori casa contro i danesi del, i più scarsi del suo girone D, la Beneamata ha ospitato i tedeschi del Bayern Mönchengladbach, anche in questo caso la squadra meno quotata del gruppo B. L’ha avuto vita facilissima e ha giocato sul velluto, tanto che alla fine del primo tempo era già sul 3-0 grazie ai gol di Zapata al 26’, Gomez al 36’ e Muriel al 42’. Nel secondo tempo è poi arrivata la rete del poker con Miranchuk all’89’. La squadra allenata da Gasperini al momento è prima in classifica a quota 3 punti, ...

aaronramsey : Champions League nights are back ?? Bravi ragazzi, importanti per iniziare con la vittoria ???? #ForzaJuve #ucl - OptaPaolo : 3 - Andrea #Pirlo è il 3° allenatore nella storia della #Juventus a vincere la prima trasferta della fase finale di… - romeoagresti : #Morata ha segnato il 53 per cento dei propri goal in Champions League con la maglia della #Juventus: 9 su 17 [via @OptaPaolo]?????? - CB_Ignoranza : Rigori parati in Champions League da Samir #Handanovic: 0 Rigori parati in Champions League da suo cuggggino, Jasm… - coppino148 : @realvarriale @Inter @borussia @realmadrid @Atalanta_BC È riuscito ad inserire il Napoli,nel commentare le squadre… -