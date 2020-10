Yakuza: Like a Dragon, le feature next gen che non ti aspetti (Di martedì 20 ottobre 2020) Il nuovo trailer di Yakuza: Like a Dragon promette una migliore intelligenza artificiale dei crostacei e molte feature assurde Yakuza sta vivendo un florido periodo grazie ai molti titoli d’alta qualità usciti negli ultimi anni, e grazie anche ai numerosi meme presenti su internet. Ormai abbiamo ascoltato Baka Mitai in tutte le salse e, benchè sia assente nell’ultimo trailer, sembra che lo spirito comico e quasi troll del titolo sia pienamente espresso nell’ultimo trailer di Yakuza: Like a Dragon. Gli sviluppatori con questo video fanno chiaramente riferimento al modo in cui Microsoft sta pubblicizzando la propria console. Ogni feature è stata migliorata, anche l’intelligenza artificiale ... Leggi su tuttotek (Di martedì 20 ottobre 2020) Il nuovo trailer dipromette una migliore intelligenza artificiale dei crostacei e molteassurdesta vivendo un florido periodo grazie ai molti titoli d’alta qualità usciti negli ultimi anni, e grazie anche ai numerosi meme presenti su internet. Ormai abbiamo ascoltato Baka Mitai in tutte le salse e, benchè sia assente nell’ultimo trailer, sembra che lo spirito comico e quasi troll del titolo sia pienamente espresso nell’ultimo trailer di. Gli sviluppatori con questo video fanno chiaramente riferimento al modo in cui Microsoft sta pubblicizzando la propria console. Ogniè stata migliorata, anche l’intelligenza artificiale ...

