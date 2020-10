Una Vita: Marcia scompare, l’inattesa prova del figlio di Felipe e Celia (Di martedì 20 ottobre 2020) Le anticipazioni di Una Vita annunciano la scomparsa improvvisa di Marcia. Che fine ha fatto la domestica brasiliana? Il tutto accade quando Felipe decide di rendere ufficiale la loro relazione. Proprio nel momento in cui tutti la stanno attendendo alla festa di fidanzamento organizzata dall’Alvarez Hermoso, la Sampaio sparisce nel nulla! Ebbene, come si può … L'articolo Una Vita: Marcia scompare, l’inattesa prova del figlio di Felipe e Celia proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di martedì 20 ottobre 2020) Le anticipazioni di Unaannunciano la scomparsa improvvisa di. Che fine ha fatto la domestica brasiliana? Il tutto accade quandodecide di rendere ufficiale la loro relazione. Proprio nel momento in cui tutti la stanno attendendo alla festa di fidanzamento organizzata dall’Alvarez Hermoso, la Sampaio sparisce nel nulla! Ebbene, come si può … L'articolo Una, l’inattesadeldiproviene da Gossip e Tv.

