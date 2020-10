Ultime Notizie Roma del 20-10-2020 ore 16:10 (Di martedì 20 ottobre 2020) Romadailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione in studio a Giulia non Ferrigno martedì 20 ottobre la crisi non è alle nostre spalle la velocità della ripresa che è stata molto consistente nel mese di giugno luglio e in parte gli agosto ha cominciato a rallentare già a metà agosto e potrebbe ulteriormente rallentare lo dice il commissario europeo all’economia Paolo gentili fine dopo aver mantenuto una politica di bilancio espansiva aggiunto che non vuol dire spendere La Qualunque Ma che in tutti i paesi di deve evitare di tornare a misure e logiche di bilancio troppo prescritti Intanto il sindaco di Napoli Luigi De magistris commenta l’ultimo dpcm penso ci siamo stati errori molto gravi della Regione non è uno scaricabarile I numeri parlano da soli De Luca ha vietato anche i medici di dire la ... Leggi su romadailynews (Di martedì 20 ottobre 2020)dailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione in studio a Giulia non Ferrigno martedì 20 ottobre la crisi non è alle nostre spalle la velocità della ripresa che è stata molto consistente nel mese di giugno luglio e in parte gli agosto ha cominciato a rallentare già a metà agosto e potrebbe ulteriormente rallentare lo dice il commissario europeo all’economia Paolo gentili fine dopo aver mantenuto una politica di bilancio espansiva aggiunto che non vuol dire spendere La Qualunque Ma che in tutti i paesi di deve evitare di tornare a misure e logiche di bilancio troppo prescritti Intanto il sindaco di Napoli Luigi De magistris commenta l’ultimo dpcm penso ci siamo stati errori molto gravi della Regione non è uno scaricabarile I numeri parlano da soli De Luca ha vietato anche i medici di dire la ...

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus ultime notizie. De Luca: dal 23/10 coprifuoco alle 23, dal 26/10 ok apertura scuole primarie. Conte: possibili prime dosi del vaccino ad inizio dicembre Il Sole 24 ORE Il paio di scarpe griffate di Franceska fanno infuriare i fan: i dettagli

Francesca Pepe ha sfoggiato un paio di scarpe Valentino nell'ultima diretta del GF Vip: il loro costo è esagerato.

Robert Redford, morto il figlio James: aveva 58 anni

Robert Redford è distrutto per la morte del figlio James di 58 anni, avvenuta venerdì scorso dopo una lunga lotta contro un tumore al fegato. James, fisicamente molto simile al padre (stesso sorriso e ...

