Ultime Notizie Roma del 20-10-2020 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 20 ottobre 2020)dailynews radiogiornale e martedì 20 ottobre Buongiorno dalla redazione da Francesco in studio la Lombardia ampli altrettanti covid chiede e ottiene dal governo il coprifuoco dalle 23 alle 5 a partire da giovedì con i centri commerciali non alimentari che resteranno chiusi nel weekend l’ospedale alla fiera di Milano sarà pronto entro pochi giorni al sicuro Fontana il rapporto tra positivi dei tamponi in Italia è salita al 9,4% un dato record altri 73 decessi il comitato tecnico-scientifico afferma che le prime vaccinazioni per frazioni per persone fragili forze dell’ordine e operatori sanitari partiranno a primavera l’assegno unico arriverà fino a €200 a figlio ferma a Gualtieri manovra il ministro dell’economia anticipa poi che la cassa integrazione Sara prorogata fino a fine anno con un decreto il ...