Tesla Model Y - Il richiamo è risolto con gli aggiornamenti Ota (Di martedì 20 ottobre 2020) La Tesla ha diramato un richiamo per 2.567 Model Y vendute nel mercato statunitense a causa di un problema ai fari posteriori: in alcuni esemplari costruiti dal 10 agosto al 22 settembre, agganciando un rimorchio allauto le luci dei freni del traino potrebbero non funzionare correttamente. La soluzione? Un update. Il problema, causato da un errore del software, riguarda solo le vetture dotate del pacchetto opzionale per il traino, ma è già stato risolto dalla Casa californiana tramite un aggiornamento Ota del firmware, rilasciato a partire dal 23 settembre. Ai clienti, così, basterà scaricare la versione 2020.36.12 (e successive) del sfotware per sistemare il difetto, come ha già fatto la maggior parte dei proprietari interessati dal richiamo.

