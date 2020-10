Settore auto - Europa, effetto Covid: già perso oltre un quarto della produzione del 2019 (Di martedì 20 ottobre 2020) In tutta Europa il Settore automobilistico è andato incontro alla perdita di oltre un quarto dell'intera produzione del 2019. In particolare, secondo le ultime rilevazioni dell'Acea, tra l'1 gennaio e il 30 settembre, dalle fabbriche non sono usciti ben 4.024.036 automobili e veicoli commerciali leggeri. In termini relativi, si tratta del 22,3% dei volumi sfornati dall'industria a quattro ruote del Vecchio Continente durante tutto l'anno scorso.I Paesi più colpiti. Il crollo della produzione nei 27 Paesi Ue e nel Regno Unito, ovviamente legato agli effetti della pandemia del coronavirus sia sulla domanda sia sulle attività prettamente manifatturiere, ha riguardato tutti ... Leggi su quattroruote (Di martedì 20 ottobre 2020) In tuttailmobilistico è andato incontro alla perdita diundell'interadel. In particolare, secondo le ultime rilevazioni dell'Acea, tra l'1 gennaio e il 30 settembre, dalle fabbriche non sono usciti ben 4.024.036mobili e veicoli commerciali leggeri. In termini relativi, si tratta del 22,3% dei volumi sfornati dall'industria a quattro ruote del Vecchio Continente durante tutto l'anno scorso.I Paesi più colpiti. Il crollonei 27 Paesi Ue e nel Regno Unito, ovviamente legato agli effettipandemia del coronavirus sia sulla domanda sia sulle attività prettamente manifatturiere, ha riguardato tutti ...

quattroruote : Settore #auto, effetto #coronavirus sull' #Europa. L' #Acea: 'Perso oltre un quarto della produzione del 2019' ----… - MarilenaPiccin1 : RT @Zbarskij: A Foggia ci sono degli imprenditori, settore sociosanitario. Hanno denunciato le pressioni mafiose. In pochi mesi due bombe a… - 13mari81 : RT @Zbarskij: A Foggia ci sono degli imprenditori, settore sociosanitario. Hanno denunciato le pressioni mafiose. In pochi mesi due bombe a… - fede_200_ : RT @Zbarskij: A Foggia ci sono degli imprenditori, settore sociosanitario. Hanno denunciato le pressioni mafiose. In pochi mesi due bombe a… - GioMat86 : RT @Zbarskij: A Foggia ci sono degli imprenditori, settore sociosanitario. Hanno denunciato le pressioni mafiose. In pochi mesi due bombe a… -