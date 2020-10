“Schiarite le macchie delle mucche per contrastare l’effetto dei cambiamenti climatici sugli animali”. L’esperimento in Nuova Zelanda (Di martedì 20 ottobre 2020) Le “forbici molecolari” messe a punto dai due nuovi Nobel per la Chimica, Emmanuelle Charpentier e Jennifer A. Doudna, potranno rivelarsi molto utili anche per contrastare l’effetto dei cambiamenti climatici sugli animali. Un gruppo di ricercatori dell’AgResearch, in Nuova Zelanda, ha infatti avuto l’idea di applicare l’editing genetico, più precisamente la tecnica Crispr-Cas9, per modificare geneticamente le mucche e “schiarire” le macchie nere tipiche del loro manto. In questo modo, stando a quanto riferito dagli studiosi sul sito di pre-stampa bioRxiv (che non prevede revisioni, ndr), si può interferire con la quantità di calore che viene assorbito dalle mucche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 ottobre 2020) Le “forbici molecolari” messe a punto dai due nuovi Nobel per la Chimica, Emmanuelle Charpentier e Jennifer A. Doudna, potranno rivelarsi molto utili anche perl’effetto deianimali. Un gruppo di ricercatori dell’AgResearch, in, ha infatti avuto l’idea di applicare l’editing genetico, più precisamente la tecnica Crispr-Cas9, per modificare geneticamente lee “schiarire” lenere tipiche del loro manto. In questo modo, stando a quanto riferito dagli studiosi sul sito di pre-stampa bioRxiv (che non prevede revisioni, ndr), si può interferire con la quantità di calore che viene assorbito dalle...

clikservernet : “Schiarite le macchie delle mucche per contrastare l’effetto dei cambiamenti climatici sugli animali”. L’esperiment… - fattoquotidiano : “Schiarite le macchie delle mucche per contrastare l’effetto dei cambiamenti climatici sugli animali”. L’esperiment… - Noovyis : (“Schiarite le macchie delle mucche per contrastare l’effetto dei cambiamenti climatici sugli animali”. L’esperimen… -