Non vuol più sposare lo straniero, lui tenta di ucciderla con una overdose (Di martedì 20 ottobre 2020) Federico Garau La giovane si era rifiutata di celebrare le nozze, e per tale ragione il gruppo aveva deciso di vendicarsi, cercando di ucciderla mediante overdose Si è conlcusa con ben sette arresti l'indagine portata avanti dai carabinieri della compagnia di Alassio (Savona), che hanno sgominato una banda criminale disposta a tutto pur di ottenere del denaro, anche costringere una donna italiana a sposare un clandestino con lo scopo di regolarizzare quest'ultimo. La giovane, finita nel mirino dell'organizzazione, avrebbe dovuto sposare uno straniero di nazionalità marocchina: un matrimonio per il quale il nordafricano era pronto a sborsare ben 5mila euro. Le nozze, fissate per lo scorso mese di marzo (l'uomo aveva già anticipato 2mila euro), non erano poi state celebrate ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 20 ottobre 2020) Federico Garau La giovane si era rifiutata di celebrare le nozze, e per tale ragione il gruppo aveva deciso di vendicarsi, cercando dimedianteSi è conlcusa con ben sette arresti l'indagine portata avanti dai carabinieri della compagnia di Alassio (Savona), che hanno sgominato una banda criminale disposta a tutto pur di ottenere del denaro, anche costringere una donna italiana aun clandestino con lo scopo di regolarizzare quest'ultimo. La giovane, finita nel mirino dell'organizzazione, avrebbe dovutounodi nazionalità marocchina: un matrimonio per il quale il nordafricano era pronto a sborsare ben 5mila euro. Le nozze, fissate per lo scorso mese di marzo (l'uomo aveva già anticipato 2mila euro), non erano poi state celebrate ...

borghi_claudio : @sicktrader66 @Elena_Merlo_UK Ma cosa vuol dire 'è ormai evidente'? Le evidenze scientifiche sono deboli e riferite… - chetempochefa : 'La tracciabilità vuol dire che tu sai dove sei stato contagiato, chi ti ha contagiato. Tu sai ed è fondamentale pe… - GiovanniToti : Il nostro PIL è a -10%, vuol dire che tanta gente non lavora e che altrettanta perderà il posto. A quelli che esult… - Shlomo_75_ : @danylibery @Adnkronos Vuol dire che la gente non rispetta le regole! Non ci arrivi? - BentleyMorreale : RT @Laural21562870: Ricevo e condivido cane di 12 anni di un' anziana che è diventata invalida!La badante non vuole cani in casa!Si trova i… -