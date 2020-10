Nei tempi bui del Covid | il “Doc” di Luca Argentero è la serie che rassicura

Leggi su tpi

(Di martedì 20 ottobre 2020) Torinese, 42 anni, modi garbati, quel capello sale e pepe che piace tanto alle signore,è la star di “Doc – Nelle tue mani”, fiction superstar di Rai1 che i ben parlanti anglofoni definiscono medical drama. I primi due episodi della seconda stagione (le riprese della prima furono interrotte causa lockdown), in onda giovedì scorso, sono stati visti da 7.435.000 persone, con una share del 31,9%. Numeri d’altriper la tv generalista, commoventi per qualsiasi direttore di rete, quasi da Commissario Montalbano. Che a volte li fa anche in replica, peraltro. Realizzata da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, “Doc – Nelle tue mani” (regia di Jan Maria Michelini e Ciro Visco) utilizza come pretesto per tenere insieme il racconto la storia vera di Pier Dante ...