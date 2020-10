Mattarella, “Tutti siamo chiamati a contribuire e a sconfiggere la pandemia” (Di martedì 20 ottobre 2020) Emergenza coronavirus, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “Tutti siamo chiamati a contribuire e a sconfiggere la pandemia”. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha consegnato le onorificenze di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana a un gruppo di cittadini che si sono distinti durante l’emergenza del coronavirus per il loro servizio alla comunità Coronavirus, Mattarella: “In questa fase serve la responsabilità collettiva” “In questa fase serve la responsabilità collettiva, comportamenti diffusi, tutti siamo chiamati a contribuire e a sconfiggere la pandemia, con i comportamenti, le ... Leggi su newsmondo (Di martedì 20 ottobre 2020) Emergenza coronavirus, il Presidente della Repubblica Sergio: “Tuttie ala pandemia”. Il Presidente della Repubblica Sergioha consegnato le onorificenze di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana a un gruppo di cittadini che si sono distinti durante l’emergenza del coronavirus per il loro servizio alla comunità Coronavirus,: “In questa fase serve la responsabilità collettiva” “In questa fase serve la responsabilità collettiva, comportamenti diffusi, tuttie ala pandemia, con i comportamenti, le ...

