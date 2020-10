Infortunio Chiellini: problema muscolare per il capitano della Juve (Di martedì 20 ottobre 2020) Infortunio Chiellini: problema muscolare per il difensore della Juve che ha dovuto abbandonare il terreno di gioco Tegola per Andrea Pirlo e la Juventus. Al 18′ del primo tempo di Dinamo Kiev-Juventus, Giorgio Chiellini ha chiesto il cambio alla panchina bianconera dopo aver accusato un problema muscolare. Il difensore ha sentito tirare ai muscoli flessori della coscia destra e si è immediatamente fermato. Al suo posto è entrato Demiral. Nei prossimi giorni il capitano della Juve si sottoporrà ad esami strumentali per valutare l’entità dell’Infortunio. Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 ottobre 2020)per il difensoreche ha dovuto abbandonare il terreno di gioco Tegola per Andrea Pirlo e lantus. Al 18′ del primo tempo di Dinamo Kiev-ntus, Giorgioha chiesto il cambio alla panchina bianconera dopo aver accusato un. Il difensore ha sentito tirare ai muscoli flessoricoscia destra e si è immediatamente fermato. Al suo posto è entrato Demiral. Nei prossimi giorni ilsi sottoporrà ad esami strumentali per valutare l’entità dell’. Leggi su ...

