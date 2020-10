Il Psi si conferma il secondo partito piùvotato in Campania

Leggi su cronachesalerno

(Di martedì 20 ottobre 2020) di Erika Noschese Ilsocialista italiano si, tra il centro destra e il centro sinistra, ilpiù votato,solo al Pd. Lo ha annunciato, con orgoglio, Silano Del Duca, segretario provinciale del Psi, al termine delle verifiche e riconteggio dei voti ottenuti alle elezioni regionali in. In questo periodo, il segretario provinciale è al lavoro anche per la riorganizzazione interna del: nei giorni scorsi, l’ex candidato al consiglio regionale dellaè stato nominato responsabile del psi per l’agro nocerino sarnese perchè, ha spiegato Del Duca, “abbiamo bisogno di uomini e donne che si impegnino quotidianamente per ile per ...