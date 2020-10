Gb, nuovo scandalo per la Royal Navy: droga e alcol tra l'equipaggio di un sottomarino (Di martedì 20 ottobre 2020) Un nuovo scandalo sta esplodendo nel Regno Unito e questa volta riguarda il sommergibile HMS Vigilant . Dopo aver ormeggiato per manutenzione nella base militare della Georgia , l'equipaggio avrebbe ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 20 ottobre 2020) Unsta esplodendo nel Regno Unito e questa volta riguarda il sommergibile HMS Vigilant . Dopo aver ormeggiato per manutenzione nella base militare della Georgia , l'avrebbe ...

Mau13pol : @reportrai3 Nulla di nuovo al sole, è accaduto in migliaia di comuni.... Di tutti i colori, lo scandalo è in chi de… - attilascuola : RT @salvatore1953: Secondo me lo scandalo sta proprio nel dichiarare tutti i morti, morti per covid. Poi alla fine chi è preposto a control… - dayflyer : RT @salvatore1953: Secondo me lo scandalo sta proprio nel dichiarare tutti i morti, morti per covid. Poi alla fine chi è preposto a control… - sciantokescia : RT @salvatore1953: Secondo me lo scandalo sta proprio nel dichiarare tutti i morti, morti per covid. Poi alla fine chi è preposto a control… - salvatore1953 : Secondo me lo scandalo sta proprio nel dichiarare tutti i morti, morti per covid. Poi alla fine chi è preposto a co… -

Ultime Notizie dalla rete : nuovo scandalo Gb, nuovo scandalo per la Royal Navy: droga e alcol tra l'equipaggio di un sottomarino TGCOM Gb, nuovo scandalo per la Royal Navy: droga e alcol tra l'equipaggio di un sottomarino

Un nuovo scandalo sta esplodendo nel Regno Unito e questa volta riguarda il sommergibile HMS Vigilant. Dopo aver ormeggiato per manutenzione nella base militare della Georgia, l'equipaggio avrebbe abb ...

Renzi tiene in bilico Giani, la nuova giunta esce a sette e con un mister X

Un estenuante tira e molla dopo il diktat di Italia viva: «la sanità o stiamo fuori» Il governatore lascia una casella vuota per i renziani e rinvia la decisione a domani ...

Un nuovo scandalo sta esplodendo nel Regno Unito e questa volta riguarda il sommergibile HMS Vigilant. Dopo aver ormeggiato per manutenzione nella base militare della Georgia, l'equipaggio avrebbe abb ...Un estenuante tira e molla dopo il diktat di Italia viva: «la sanità o stiamo fuori» Il governatore lascia una casella vuota per i renziani e rinvia la decisione a domani ...