Fuga… da mezzanotte

(Di martedì 20 ottobre 2020) Non è certo il coprifuoco di Parigi e dintorni, ma allo scoccare delladobbiamo immediatamente uscire dal nostro amato ristorante, con il conto pagato, e senza aver preso dolce o caffè. E siamo al massimo in sei, perché in più non si può. Già immagino come se la prenderà quella coppia di amici esclusi dal tavolo! Ma si sa, i Dpcm non possono accontentare tutti. L’obiettivo è frenare il contagio. C’è chi dice che servono e c’è chi dice di no, soprattutto tra i virologi, alcuni dei quali sembrano aver dimenticato i testi di Medicina, che parlano della psiche umana. La paura è, con la depressione, quel mostro nero che cerchiamo di allontanare lasciando spazio all’incoscienza, come fanno alcuni giovani, ma non solo. Le piazze della movida, dispone il Dpcm, ...