FOTO | Violenza donne | a Roma in mostra l’omaggio a ‘Ni una menos’ di Levenson e Saurin

(Di martedì 20 ottobre 2020) ROMA – Piatti e torte, simboli di pace in tempi in cui la casa viene celebrata come luogo di protezione e sicurezza, diventano nella mostra ‘Ni Una Menos‘, inaugurata il 15 ottobre alla Casa Argentina di Roma, oggetti ed evocazioni artistiche di una guerra silenziosa: quella che ogni giorno si combatte “non nei campi di battaglia, con le tute mimetiche, ma nelle case” dove le donne subiscono violenza.A spiegare all’Agenzia di stampa Dire il senso delle installazioni esposte nello spazio culturale di via Veneto 7 gestito dall’Ambasciata Argentina a Roma, è Silvia Levenson, artista, scultrice e attivista politica nata nel 1957 a Buenos Aires, in Italia dal 1980, che assieme alla figlia Natalia Saurin, visual artist esperta in video e fotografia, ha deciso di omaggiare il movimento femminista argentino nato nel 2015 con questa mostra che si chiuderà il 17 novembre, a ridosso della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. ‘IL LUOGO PIÙ PERICOLOSO’: 94 PIATTI PER OGNI DONNA UCCISA NEL 2020