De Magistris nominato vicepresidente Anci con delega alla Sicurezza

Leggi su anteprima24

(Di martedì 20 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –nazionale dell’conlegalità il sindaco di Napoli, Luigi de. La nomina tra l’altro arriva all’indomani del dpcm che prevede la possibilità di coprifuoco a partire dalle 21 in alcune zone della città per evitare assembramenti. Zone che dovranno essere individuare e segnalate dai primi cittadini ai prefetti nel Comitato di ordine epubblica. Su questo punto per quanto riguarda Napoli deafferma “se dovessimo riscontrare qualche criticità aumenteremo i controlli ed interverremo in altro modo”. Niente coprifuoco quindi per zone come ...