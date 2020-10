De Luca riapre le elementari, da lunedì si torna in classe (Di martedì 20 ottobre 2020) “Autorizziamo da subito progetti speciali per bambini disabili e autistici e da lunedì anche le attività delle elementari”. Da lunedì i bambini delle elementari torneranno dunque in classe. Lo ha annunciato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, in attesa dell’ordinanza che ufficializzi questo parziale dietrofront e il coprifuoco dalle 23 che invece andrà invece in vigore venerdì. La decisione – scrive Repubblica – è stata assunta a seguito di una riunione tra l’assessora all’Istruzione Lucia Fortini e le organizzazioni sindacali del comparto scuola “che hanno concordato sulle misure relative alla scuola e su cui il Tar ci ha dato ragione”. De Luca aveva già riaperto gli asili, dopo ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 20 ottobre 2020) “Autorizziamo da subito progetti speciali per bambini disabili e autistici e da lunedì anche le attività delle”. Da lunedì i bambini delletorneranno dunque in. Lo ha annunciato il presidente della Regione Campania Vincenzo De, in attesa dell’ordinanza che ufficializzi questo parziale dietrofront e il coprifuoco dalle 23 che invece andrà invece in vigore venerdì. La decisione – scrive Repubblica – è stata assunta a seguito di una riunione tra l’assessora all’Istruzione Lucia Fortini e le organizzazioni sindacali del comparto scuola “che hanno concordato sulle misure relative alla scuola e su cui il Tar ci ha dato ragione”. Deaveva già riaperto gli asili, dopo ...

