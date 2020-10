Champions: Pirlo,ritrovata solidità Juve. Dybala?Serve tempo (Di martedì 20 ottobre 2020) ANSA, - TORINO, 20 OTT - E' soddisfatto Andrea Pirlo dopo la vittoria per 2-0 sul campo della Dinamo Kiev: " Era importante fare una partita più solida rispetto a Crotone, potevamo sfruttare meglio ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 20 ottobre 2020) ANSA, - TORINO, 20 OTT - E' soddisfatto Andreadopo la vittoria per 2-0 sul campo della Dinamo Kiev: " Era importante fare una partita più solida rispetto a Crotone, potevamo sfruttare meglio ...

