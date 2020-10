Boscaglia | “Ci rialzeremo | ecco cosa mi aspetto dalla squadra Squalifica? Un fulmine a ciel sereno”

Leggi su mediagol

(Di martedì 20 ottobre 2020) Parola a Roberto.Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Turris, valida per la sesta giornata del campionato di Serie C (Girone C), in programma domani, mercoledì 21 ottobre, fra le mura dello Stadio “Renzo Barbera”: fischio di inizio alle ore 15.00.Di seguito, le sue dichiarazioni."Miche ci sia un miglioramento dal punto di vista del collettivo soprattutto negli ultimi venti metri. Ci manca la stoccata finale e l'essere più maliziosi. Abbiamo giocatori importanti e duttili. Dobbiamo però capire che a volte le partite si vincono con furbizia e con mestiere, dobbiamo calarci meglio nella categoria. Abbiamo bisogno di giocare e a volte prendere anche qualche batosta. Bisogna reagire e abbiamo bisogno di fare queste esperienze ...