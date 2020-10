Avellino, 15enne positivo al Covid: ricoverato in ospedale per una grave crisi respiratoria (Di martedì 20 ottobre 2020) Un 15enne è stato ricoverato nel reparto Covid dell’ospedale Moscati di Avellino per una grave crisi respiratoria e, dopo il tampone, è risultato positivo al Covid. Avrebbe contratto il virus a scuola, insieme al fratello, dal momento che l’ordinanza del governatore Vincenzo De Luca non aveva ancora sancito in Campania la sospensione della didattica in presenza. I genitori del ragazzo, anche loro sottoposti al tampone, sono risultati entrambi a loro volta positivi, ma sono asintomatici come l’altro figlio. Soltanto il 15enne ha manifestato i sintomi con problemi respiratori, tanto che ieri (19 ottobre) per l’aggravarsi delle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 ottobre 2020) Un&e; statonel repartodell’Moscati diper unae, dopo il tampone, &e; risultatoal. Avrebbe contratto il virus a scuola, insieme al fratello, dal momento che l’ordinanza del governatore Vincenzo De Luca non aveva ancora sancito in Campania la sospensione della didattica in presenza. I genitori del ragazzo, anche loro sottoposti al tampone, sono risultati entrambi a loro volta positivi, ma sono asintomatici come l’altro figlio. Soltanto ilha manifestato i sintomi con problemi respiratori, tanto che ieri (19 ottobre) per l’aggravarsi delle ...

