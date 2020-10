A Roma non solo cinghiali: alpaca, mucca e toro sulla ciclabile lungo il Tevere (Di martedì 20 ottobre 2020) ROMA – Un alpaca, una mucca e un toro. A passeggio sulla pista ciclabile di Roma lungo il Tevere. Quando pensi di averne viste tante, ecco la sorpresa in una calda e assolata mattinata d’ottobre nella capitale. Nel tratto di ciclabile che corre lungo il fiume sotto viale Marconi, ecco tre splendidi animali dal pelo lucido e in splendida forma, con campanaccio al collo. Probabilmente scappati da qualche ranch o fattoria in zona Marconi e San Paolo. Intanto gli animali brucano l’erba, circondati da tanti curiosi che li immortalano con gli smartphone. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: A Roma non solo cinghiali: alpaca, mucca e toro sulla ciclabile lungo il Tevere Bolivia, l’ex collaboratore di Morales: “Ora pace e stabilità” Social media manager e Pubblica Amministrazione: PA Social traccia l’identikit di 9500 professionisti Il richiamo di Mattarella: “Istituzioni collaborino, serve senso della misura e responsabilità” Coronavirus, Bartoletti: “Il tema non è il coprifuoco, ma i tamponi e i ricoveri appropriati” Coronavirus, Palermo (Anaao Assomed): “La mortalità aumenterà a tre cifre” Leggi su dire (Di martedì 20 ottobre 2020) ROMA – Un alpaca, una mucca e un toro. A passeggio sulla pista ciclabile di Roma lungo il Tevere. Quando pensi di averne viste tante, ecco la sorpresa in una calda e assolata mattinata d’ottobre nella capitale. Nel tratto di ciclabile che corre lungo il fiume sotto viale Marconi, ecco tre splendidi animali dal pelo lucido e in splendida forma, con campanaccio al collo. Probabilmente scappati da qualche ranch o fattoria in zona Marconi e San Paolo. Intanto gli animali brucano l’erba, circondati da tanti curiosi che li immortalano con gli smartphone. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: A Roma non solo cinghiali: alpaca, mucca e toro sulla ciclabile lungo il Tevere Bolivia, l’ex collaboratore di Morales: “Ora pace e stabilità” Social media manager e Pubblica Amministrazione: PA Social traccia l’identikit di 9500 professionisti Il richiamo di Mattarella: “Istituzioni collaborino, serve senso della misura e responsabilità” Coronavirus, Bartoletti: “Il tema non è il coprifuoco, ma i tamponi e i ricoveri appropriati” Coronavirus, Palermo (Anaao Assomed): “La mortalità aumenterà a tre cifre”

matteosalvinimi : Domani mattina alle 10.30 sarò con i parlamentari della Lega a Roma alla sede centrale dell'INPS: quanto sta accade… - CarloCalenda : Per vincere le elezioni e per risollevare Roma bisogna parlare a tutti i cittadini e non rinchiudersi in un campo s… - FMCastaldo : Sinceramente mi rattrista molto vedere #Calenda candidato sindaco a Roma, dopo essere stato eletto al Parlamento Eu… - Andrea0606061 : @pamellopornello @thonyromano @virginiaraggi @mvbrambilla Tu continui a parlare male di quelli di prima ma in 5 twe… - emidio_antonio : RT @marieta99044909: @sarabanda_ Cioè, chiunque è meglio della Raggi, basta che piaccia al PD. Il bene di Roma? Dopo, dopo... Io sono di… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma non A Roma non solo cinghiali: alpaca, mucca e toro sulla ciclabile lungo il Tevere - DIRE.it Dire Roma, cancellare il Siviglia dalla mente per ritrovare il sorriso anche in Europa

Brucia ancora il k.o. con gli spagnoli in agosto, ma poi 9 vittorie e 3 pari (se si esclude lo 0-3 a tavolino col Verona). Giovedì a Berna contro lo Young Boys Fonseca cerca fiducia e continuità ...

Rosa ampia ed effetto Ringhio: Napoli, quest'anno l'Europa League si può

Il grande avvio in campionato sarà un traino per le ambizioni europee degli azzurri. E adesso le alternative in panchina non mancano ...

Brucia ancora il k.o. con gli spagnoli in agosto, ma poi 9 vittorie e 3 pari (se si esclude lo 0-3 a tavolino col Verona). Giovedì a Berna contro lo Young Boys Fonseca cerca fiducia e continuità ...Il grande avvio in campionato sarà un traino per le ambizioni europee degli azzurri. E adesso le alternative in panchina non mancano ...