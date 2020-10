‘Uomini e Donne’, Armando Incarnato confessa: “Sono un coccolone, con le donne ho un rapporto idilliaco”. Poi svela cos’hanno le ventenni in più delle ‘over’ (Di lunedì 19 ottobre 2020) Armando Incarnato è uno dei protagonisti più discussi del Trono Over di Uomini e donne, e nel corso degli anni ha quasi sempre mostrato il suo carattere forte e a tratti arrogante, anche se nelle ultime settimane abbiamo avuto modo di vederlo emozionato e con gli occhi lucidi, specie quando Nicola Mazzitelli ha raccontato il suo passato e la sua storia. Intervistato da Uomini e donne Magazine, il cavaliere ha spiegato per quale motivo ha sempre nascosto le sue emozioni e perchè la storia di Nicola l’ha colpito così tanto: Ero piccolo quando al collegio avevo imparato cosa significasse soffrire e gioire per le gioie e sofferenze altrui. Poche volte ho mostrato i miei sentimenti in pubblico: ho sempre preferito apparire forte, arrogante, presuntuoso e tanto altro ancora, al punto da ... Leggi su isaechia (Di lunedì 19 ottobre 2020)è uno dei protagonisti più discussi del Trono Over di Uomini e, e nel corso degli anni ha quasi sempre mostrato il suo carattere forte e a tratti arrogante, anche se nelle ultime settimane abbiamo avuto modo di vederlo emozionato e con gli occhi lucidi, specie quando Nicola Mazzitelli ha raccontato il suo passato e la sua storia. Intervistato da Uomini eMagazine, il cavaliere ha spiegato per quale motivo ha sempre nascosto le sue emozioni e perchè la storia di Nicola l’ha colpito così tanto: Ero piccolo quando al collegio avevo imparato cosa significasse soffrire e gioire per le gioie e sofferenze altrui. Poche volte ho mostrato i miei sentimenti in pubblico: ho sempre preferito apparire forte, arrogante, presuntuoso e tanto altro ancora, al punto da ...

trash_italiano : Qui per ricordarvi che Uomini e Donne inizia alle 14.45 precise. Neanche un secondo di ritardo. Mai. - matteosalvinimi : Che piazza bella e libera oggi a Roma, donne e uomini, giovani e anziani, uniti dall’amore e dal rispetto, per sé,… - LiaQuartapelle : E anche questa domenica, a Minsk e nelle altre città della Bielorussia, uomini e donne continuano a manifestare. Il… - petronillarusso : RT @ValerioMinnella: Non è un caso che il numero dei suicidi fra le forze 'in divisa' sia quasi il doppio, che nel resto della popolazione.… - chenesannotutti : In che senso Gemma ha lasciato Uomini e Donne??? QUESTO 2020 CONTINUA A STUPIRMI INCREDIBILE -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Uomini Donne’ Scuola: al via riunione Conte-ministri, presenti anche Arcuri e Borrelli Affaritaliani.it