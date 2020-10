Triestina | un membro del gruppo squadra è positivo al Covid-19

Leggi su sportface

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Undeldella U.S.Calcio 1918 è risultatoal-19. Lo ha annunciato la stessa società militante nel campionato di Serie C (girone B) attraverso una nota: “La società, seguendo le normative indicate dal protocollo sanitario, ha posto in isolamento il tesserato ed effettuerà in serata un ulteriore giro di tamponi alla vigilia della partenza per Pesaro. Per tutelare la salute della collettività, dei tifosi e di ogni altra persona coinvolta, la società ha annullato la presentazione della primaquesto pomeriggio“.