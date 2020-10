Traffico Roma del 19-10-2020 ore 09 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Roomba infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane in primo piano i disagi registrati Stamane nel quadrante Nord sulla Flaminia alintenso della mattina si aggiunge un incidente che è causa di coda Prima porta il bivio di Tor di Quinto naturalmente versoa causa di questo incidente si sono formate ripercussioni e quindi code sul Raccordo Anulare in carreggiata interna tra l’uscita casi allo svincolo di Castel Giubileo sensibilmente migliorata la situazione sulla Salaria a lungo penalizzata da un incidente avvenuto nella zona di Villa Spada sulla stessa Salaria code tra ...