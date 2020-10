SpongeBob: Amici in fuga dal 5 novembre su Netflix (tranne in Canada, Cina e USA) (Di lunedì 19 ottobre 2020) SpongeBob: Amici in fuga è pronto a sbarcare dal 5 novembre su Netflix. Paramount e CBS All Access pronte a distribuirlo in Canada, Cina e USA Dal 5 novembre su Netflix – tranne negli Stati Uniti che verrà distribuito da CBS All Access, Canada e Cina dove se ne occuperà Paramount Pictures – arriverà il film d’animazione SpongeBob: Amici in fuga. Il film è diretto e scritto da Tim Hill, da un soggetto di Tim Hill, Jonathan Aibel e Glenn Berger, il film è prodotto da Ryan Harris e vede Stephen Hillenburg, creatore della serie, come produttore esecutivo. Si tratta del primo film ... Leggi su dituttounpop (Di lunedì 19 ottobre 2020)inè pronto a sbarcare dal 5su. Paramount e CBS All Access pronte a distribuirlo ine USA Dal 5sunegli Stati Uniti che verrà distribuito da CBS All Access,dove se ne occuperà Paramount Pictures – arriverà il film d’animazionein. Il film è diretto e scritto da Tim Hill, da un soggetto di Tim Hill, Jonathan Aibel e Glenn Berger, il film è prodotto da Ryan Harris e vede Stephen Hillenburg, creatore della serie, come produttore esecutivo. Si tratta del primo film ...

