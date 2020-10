Siviglia, Suso: «Non vedo l’ora di giocare allo Stamford Bridge» (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il Siviglia affronta il Chelsea in Champions League: ecco le parole dell’ex Milan, Suso, sulla gara dello Stamford Bridge Suso, fantasista del Siviglia, ha parlato della gara di Champions League contro il Chelsea. Le sue parole. «Dobbiamo analizzare gli sbagli e andare avanti. Dobbiamo cercare di mantenere il possesso del gioco e provare a fare male al Chelsea. I primi minuti saranno decisivi. Dopo 8 anni torno a Stamford Bridge e non vedo l’ora di giocare. Dobbiamo dimostrare che il Siviglia gioca bene e che se continuiamo a rendere al massimo possiamo arrivare lontano». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 ottobre 2020) Ilaffronta il Chelsea in Champions League: ecco le parole dell’ex Milan,, sulla gara dello, fantasista del, ha parlato della gara di Champions League contro il Chelsea. Le sue parole. «Dobbiamo analizzare gli sbagli e andare avanti. Dobbiamo cercare di mantenere il possesso del gioco e provare a fare male al Chelsea. I primi minuti saranno decisivi. Dopo 8 anni torno ae nonl’ora di. Dobbiamo dimostrare che ilgioca bene e che se continuiamo a rendere al massimo possiamo arrivare lontano». Leggi su Calcionews24.com

