''Sembra un maschio'', sentenza choc assolve gli stupratori ma la Cassazione li condanna (Di lunedì 19 ottobre 2020) Rosa Scognamiglio Nel 2017, le tre giudici donne avevano assolto i 2 sudamericani perché la vittima ''Sembrava un maschio'' ma la Cassazione ha ribaltato la sentenza ''Sembra un maschio'' scrivevano le tre giudici donne nelle motivazioni della sentenza di assoluzione per due sudamercani che, nel 2015, avevano stuprato una 22enne peruviana. Oggi, a 3 anni dalla pronuncia choc in Appello, la Cassazione condanna gli aggressori: ''Sono colpevoli''. Lo stupro I fatti risalgono al marzo 2015. Una ragazza di origini peruviane, 22 anni, si presenta al Pronto Soccorso dell'ospedale di Senigallia, in compagnia della madre, dicendo di avere subito una violenza sessuale alcuni giorni prima da parte di un coetaneo, ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 19 ottobre 2020) Rosa Scognamiglio Nel 2017, le tre giudici donne avevano assolto i 2 sudamericani perché la vittima ''va un'' ma laha ribaltato la''un'' scrivevano le tre giudici donne nelle motivazioni delladi assoluzione per due sudamercani che, nel 2015, avevano stuprato una 22enne peruviana. Oggi, a 3 anni dalla pronunciain Appello, lagli aggressori: ''Sono colpevoli''. Lo stupro I fatti risalgono al marzo 2015. Una ragazza di origini peruviane, 22 anni, si presenta al Pronto Soccorso dell'ospedale di Senigallia, in compagnia della madre, dicendo di avere subito una violenza sessuale alcuni giorni prima da parte di un coetaneo, ...

