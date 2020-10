Paolo Del Debbio: “Ho perso 27 chili ma non sono malato. Ora mi sento meno affaticato e più sciolto” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Ventisette chili di meno e un nuovo look sbarazzino. Paolo Del Debbio fa notizia anche senza lanciare un servizio da qualche piazza “calda” con gruppetti di cittadini inviperiti. L’apparizione oramai da un mesetto con silhouette affusolata, barbetta appena accennata alla George Cloney e un giro vita da far invidia a Massimo Giletti ha insospettito il Corriere della Sera che lo ha intervistato, sperando non fosse un problema di salute: “Facendo corna, toccando ferro all’italiana e legno alla francese, non sono mai stato meglio. Mi sento meno affaticato, più sciolto, cammino più leggero e il cervello è più veloce. Poi, di sicuro, la dieta non è partita da una considerazione estetica, ma di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 ottobre 2020) Ventisettedie un nuovo look sbarazzino.Delfa notizia anche senza lanciare un servizio da qualche piazza “calda” con gruppetti di cittadini inviperiti. L’apparizione oramai da un mesetto con silhouette affusolata, barbetta appena accennata alla George Cloney e un giro vita da far invidia a Massimo Giletti ha insospettito il Corriere della Sera che lo ha intervistato, sperando non fosse un problema di salute: “Facendo corna, toccando ferro all’italiana e legno alla francese, nonmai stato meglio. Mi, più sciolto, cammino più leggero e il cervello è più veloce. Poi, di sicuro, la dieta non è partita da una considerazione estetica, ma di ...

