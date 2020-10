Paola Di Benedetto e Federico Rossi sono andati a convivere (Di lunedì 19 ottobre 2020) Passo importante per la coppia Passo importante per la coppia formata dall’ex vincitrice dell’ultima edizione del GF Vip, Paola Di Benedetto e Federico Rossi, cantante del duo “Benji e Fede“. Leggi anche: Paola Di Benedetto e Federico Rossi: “Ma quale crisi?!” La notizia è arrivata dai loro social dove hanno fatto vedere le prime immagini della loro nuova abitazione con tanto di video tour dell’appartamento. La città scelta è Milano dove la Di Benedetto già lavora e vive e dove Federico potrà iniziare a muoversi per la sua carriera da solista visto che mesi fa ha annunciato la separazione musicale da Benjamin Mascolo. I due stanno insieme ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 19 ottobre 2020) Passo importante per la coppia Passo importante per la coppia formata dall’ex vincitrice dell’ultima edizione del GF Vip,Di, cantante del duo “Benji e Fede“. Leggi anche:Di: “Ma quale crisi?!” La notizia è arrivata dai loro social dove hanno fatto vedere le prime immagini della loro nuova abitazione con tanto di video tour dell’appartamento. La città scelta è Milano dove la Digià lavora e vive e dovepotrà iniziare a muoversi per la sua carriera da solista visto che mesi fa ha annunciato la separazione musicale da Benjamin Mascolo. I due stanno insieme ...

heartbreakgvrI : RT @antoadinolfi_: nell’edizione settimanale di “Chi” potete trovare un’esclusiva INCREDIBILE, il cantante Federico Rossi va ad abitare a… - imChloedecker : RT @antoadinolfi_: nell’edizione settimanale di “Chi” potete trovare un’esclusiva INCREDIBILE, il cantante Federico Rossi va ad abitare a… - antoadinolfi_ : nell’edizione settimanale di “Chi” potete trovare un’esclusiva INCREDIBILE, il cantante Federico Rossi va ad abita… - _soraja_04_ : RT @Ttue13: Comunque Paola di Benedetto (che a me piace) ha 1,7 milioni di followers, Tommaso non può averne “solo” un milione. Deve raggiu… - Martini14Emma : RT @Ttue13: Comunque Paola di Benedetto (che a me piace) ha 1,7 milioni di followers, Tommaso non può averne “solo” un milione. Deve raggiu… -

Ultime Notizie dalla rete : Paola Benedetto Paola Di Benedetto e Federico Rossi sono andati a convivere 361 Magazine Paola Di Benedetto e Fede vanno a vivere insieme, le immagini della nuova casa

Vita nuova per Paola Di Benedetto e Federico Rossi: la vincitrice del Grande Fratello Vip 4 e il cantante, ex membro del duo Benji e Fede con Bejamin Mascolo, sono finalmente andati a convivere.

Guè Pequeno: “Mi mancano il contatto e lo scambio con i fan”

MILANO - Questa mattina Guè Pequeno è stato intervistato in Non Stop News su RTL 102.5 e questa sera sarà protagonista nella SUITE 102.5 PRIME TIME LIVE a ...

Vita nuova per Paola Di Benedetto e Federico Rossi: la vincitrice del Grande Fratello Vip 4 e il cantante, ex membro del duo Benji e Fede con Bejamin Mascolo, sono finalmente andati a convivere.MILANO - Questa mattina Guè Pequeno è stato intervistato in Non Stop News su RTL 102.5 e questa sera sarà protagonista nella SUITE 102.5 PRIME TIME LIVE a ...