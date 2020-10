Natalia Paragoni attacca Zorzi | la sorella sbotta | “Zelletta comodino”

Leggi su chenews

(Di lunedì 19 ottobre 2020)e lo fa con delle storie di Instagram che hanno provocato la reazione delladell’influencer. Ecco le sue parole. foto facebookE’ successo tutto durante questa mattinata a poche ore dalla nuova puntata del Grande Fratello Vip, in onda stasera in prima serata su Canale Cinque. Protagoniste dello scontro social sono state la fidanzata di Andrea Zelletta e ladi Tommaso. A far partire la diatriba è stata la compagna dell’ex tronista che hato l’influencer cosi come Stefania Orlando e la Ruta colpevoli di essersi accordati circa la nomination di Zelletta. Le sue parole molto dure hanno provocato la reazione delladi ...