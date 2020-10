“Lockdown per pandemia di asintomatici”, in Sardegna è bufera sull’assessore Spano: “Si dimetta” (Di lunedì 19 ottobre 2020) CAGLIARI – Bufera sull’assessore alla Sicurezza del Comune di Cagliari, Paolo Spano, per alcuni post sulla sua pagina Facebook nei quali minimizza sui rischi della pandemia. L’assessore della giunta Truzzu, in quota Lega, ha postato prima un’immagine di Donald Trump con la scritta: “Il presidente Usa blocca l’obbligo di mascherina su bus, treni e aerei. Sta mettendo fine a questa operazione terroristica. Ottimo”. La foto è stata rimossa, ma poi Spano ha rilanciato pubblicando un secondo meme polemico nei confronti del governo: “Quindi mi stai dicendo che vogliono il lockdown per una pandemia di asintomatici?”, si legge nella didascalia. Abbastanza per scatenare la rabbia delle opposizioni nel Consiglio comunale che ne chiedono le dimissioni. Oltre a volere una presa di posizione da parte del sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu. Previous Next Leggi su dire (Di lunedì 19 ottobre 2020) CAGLIARI – Bufera sull’assessore alla Sicurezza del Comune di Cagliari, Paolo Spano, per alcuni post sulla sua pagina Facebook nei quali minimizza sui rischi della pandemia. L’assessore della giunta Truzzu, in quota Lega, ha postato prima un’immagine di Donald Trump con la scritta: “Il presidente Usa blocca l’obbligo di mascherina su bus, treni e aerei. Sta mettendo fine a questa operazione terroristica. Ottimo”. La foto è stata rimossa, ma poi Spano ha rilanciato pubblicando un secondo meme polemico nei confronti del governo: “Quindi mi stai dicendo che vogliono il lockdown per una pandemia di asintomatici?”, si legge nella didascalia. Abbastanza per scatenare la rabbia delle opposizioni nel Consiglio comunale che ne chiedono le dimissioni. Oltre a volere una presa di posizione da parte del sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu. Previous Next

carlosibilia : Il CNR aveva dato durante il lockdown la disponibilità per fare i tamponi in tutta Italia. Nessuna regione però (tr… - stanzaselvaggia : Gli aggiustamenti del dpcm ogni tre giorni e le mezze misure centellinate sono terreno fertile per il contagio e l’… - Corriere : Conte in tv: «Agire per evitare un lockdown generalizzato, strategia non può essere quella di Fase 1» - AngoloGameplay : Ok ok ho resistito durante il lockdown, questa seconda ondata di covid però mi sta facendo sentire in colpa per le… - Alessio36641735 : RT @LucaMarelli72: Vorrei un vero #lockdown: per virologi, infettivologi, isoladeifamosologi, aspiranti soubrettologi. Per tutti questi per… -

Ultime Notizie dalla rete : “Lockdown per Bruno Editore: fatturato a +202% e oltre 130.000 ebook in 9 mesi La casa editrice guidata da Giacomo Bruno e Viviana Grunert triplica i ricavi Fortune Italia