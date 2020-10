Lecce, Adjapong si presenta: «È la prima volta in Serie B» (Di lunedì 19 ottobre 2020) Claud Adjapong, esterno del Lecce, si è presentato ufficialmente ai nuovi tifosi giallorossi: le sue dichiarazioni Claud Adjapong, esterno del Lecce, si è presentato ufficialmente ai nuovi tifosi giallorossi. Le sue dichiarazioni. «È la prima volta che gioco in questo campionato, gli ultimi due anni sono stati negativi per me, un po’ per causa mia un po’ per scelte tecniche. Avevo voglia di riscattarmi. Per me questa è una società di Serie A sono venuto con l’ambizione di fare bene e raggiungere un obiettivo importante. A Sassuolo ci sono stato per 12 anni e mi sono trovato benissimo però arriva un momento della carriera dove dici basta. Voglio riscattarmi in questa ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 ottobre 2020) Claud, esterno del, si èto ufficialmente ai nuovi tifosi giallorossi: le sue dichiarazioni Claud, esterno del, si èto ufficialmente ai nuovi tifosi giallorossi. Le sue dichiarazioni. «È lache gioco in questo campionato, gli ultimi due anni sono stati negativi per me, un po’ per causa mia un po’ per scelte tecniche. Avevo voglia di riscattarmi. Per me questa è una società diA sono venuto con l’ambizione di fare bene e raggiungere un obiettivo importante. A Sassuolo ci sono stato per 12 anni e mi sono trovato benissimo però arriva un momento della carriera dove dici basta. Voglio riscattarmi in questa ...

