Juve-Napoli, Lorenzin: "Diritto alla salute prevale sempre su protocolli" (Di lunedì 19 ottobre 2020) Napoli - " Il Napoli ha fatto bene a non partire alla volta di Torino per il match con la Juventus ? Non bene, benissimo . Il Coronavirus è una cosa serissima. Ritengo che la sentenza del Giudice ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 19 ottobre 2020)- " Ilha fatto bene a non partirevolta di Torino per il match con lantus ? Non bene, benissimo . Il Coronavirus è una cosa serissima. Ritengo che la sentenza del Giudice ...

ZZiliani : A volte succede quel che non ti aspetti: tipo la Juve che a Crotone fatica più che contro il Napoli. #CrotoneJuventus - annatrieste : Quindi è vero che sabato scorso l'Asl non ha fatto partire il Napoli per motivi sanitari: se questi giocavano con l… - juventusfc : #JuveNapoli, le decisioni del Giudice Sportivo ?? - sportli26181512 : Juve-#Napoli, Lorenzin: 'Diritto alla salute prevale sempre su protocolli': La deputata Pd ed ex Ministro della Sal… - Aquilottoblu : Lorenzin (ex Ministro della Salute): 'Caso Juve-Napoli? Gli azzurri hanno fatto benissimo a non partire, il precede… -