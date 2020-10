(Di lunedì 19 ottobre 2020) NACON celebra l’uscita di2 su™. Dopo la release su console PS4™ e Xbox One il 25 giugno, questo nuovo gioco di simulazione di caccia sviluppato da Neopica è ora accessibile a tutti i giocatori!su PS4™, Xbox One, PC tramite Steam e™. In2, si esplorano ambienti naturali più grandi, più variegati e più spettacolari grazie a una grafica ed effetti sonori completamente ripensati. Il gioco offre molte ore di sfide e di immersione tra la flora e la fauna di alcune delle zone più belle d’Europa e degli Stati Uniti. Ci sono ...

tecnogazzetta : Hunting Simulator 2 da oggi disponibile su #NintendoSwitch - Nextplayer_it : Hunting Simulator 2 da oggi disponibile su Nintendo Switch - gamescore_it : Hunting Simulator 2, il simulatore di caccia è arrivato su Nintendo Switch! - - SerialGamerITA : Hunting Simulator: disponibile da oggi su Switch #nacon - GamesPaladinsIT : Annunciata oggi l'uscita di Hunting Simulator 2 per Nintendo Switch -

Ultime Notizie dalla rete : Hunting Simulator

The Games Machine

NACON celebra l'uscita di Hunting Simulator 2 su Nintendo Switch™. Dopo la release su console PS4™ e Xbox One il 25 giugno, questo nuovo gioco di ...Nacon ha confezionato il trailer di lancio di Hunting Simulator 2, da oggi disponibile anche su Nintendo Switch. Dopo essere approdato in estate su PC, PS4 e Xbox One (qui la nostra recensione), il si ...