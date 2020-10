Giorgia Meloni a Skuola.net: 'Su trasporti, scuola e sanità errori tragici. Meglio spendere per mezzi pubblici che per banchi a rotelle' (Di lunedì 19 ottobre 2020) 'È grave che il Governo anche adesso stia procedendo un po' a tentoni, nonostante tutti sapessero che ci sarebbe stata una seconda ondata'. Giorgia Meloni commenta così il nuovo Dpcm varato dal ... Leggi su leggo (Di lunedì 19 ottobre 2020) 'È grave che il Governo anche adesso stia procedendo un po' a tentoni, nonostante tutti sapessero che ci sarebbe stata una seconda ondata'.commenta così il nuovo Dpcm varato dal ...

Enrico_Casalino : RT @Virus1979C: vi ricordo il discorso di giorgia meloni, urlava che l'emergenza non c'era e che conte era un pazzo. fine luglio. il concet… - MaxRibaudo : @Grand_Battery @kimilfung Col virus convivremo due anni. Serve serietà, cosa ha fatto l’esecutivo da luglio a oggi?… - Valeriacredeche : RT @GiorgiaMeloni: Bisogna modificare paradigma: poiché il #COVID19 non può essere azzerato in tempi brevi, si lavori per proteggere chi è… - Pippi87651031 : RT @GiorgiaMeloni: Bisogna modificare paradigma: poiché il #COVID19 non può essere azzerato in tempi brevi, si lavori per proteggere chi è… - ringetto65 : RT @Virus1979C: vi ricordo il discorso di giorgia meloni, urlava che l'emergenza non c'era e che conte era un pazzo. fine luglio. il concet… -