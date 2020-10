Gattuso cancella ‘Ringhio’: non solo cazzimma, il suo Napoli sa soprattutto giocare a calcio (Di lunedì 19 ottobre 2020) Lo abbiamo amato come il mediano tutto grinta e polmoni della nazionale dei Mondiali. Quando è passato dal campo alla panchina, abbiamo un po’ tutti pensato che sarebbe stato anche quel tipo di allenatore. E le sue prime esperienze, atteggiamenti, risultati a dire il vero non avevano fatto nulla per farci cambiare idea. Così abbiamo finito per appiccargli un’etichetta: Rino Gattuso sarebbe rimasto per sempre “Ringhio”, anche da tecnico. Invece è molto di più. Napoli-Atalanta, il meraviglioso 4-1 rifilato dagli azzurri alla banda di Gasperini, una lezione di calcio alla squadra che nell’ultimo anno ha giocato il calcio più bello d’Europa, è forse la rivelazione definitiva di Gennaro Gattuso allenatore. Che non è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 ottobre 2020) Lo abbiamo amato come il mediano tutto grinta e polmoni della nazionale dei Mondiali. Quando è passato dal campo alla panchina, abbiamo un po’ tutti pensato che sarebbe stato anche quel tipo di allenatore. E le sue prime esperienze, atteggiamenti, risultati a dire il vero non avevano fatto nulla per farci cambiare idea. Così abbiamo finito per appiccargli un’etichetta: Rinosarebbe rimasto per sempre “Ringhio”, anche da tecnico. Invece è molto di più.-Atalanta, il meraviglioso 4-1 rifilato dagli azzurri alla banda di Gasperini, una lezione dialla squadra che nell’ultimo anno ha giocato ilpiù bello d’Europa, è forse la rivelazione definitiva di Gennaroallenatore. Che non è ...

Così abbiamo finito per appiccargli un’etichetta: Rino Gattuso sarebbe rimasto per sempre “Ringhio”, anche da tecnico. Invece è molto di più. Napoli-Atalanta, il meraviglioso 4-1 rifilato dagli ...

Così abbiamo finito per appiccargli un'etichetta: Rino Gattuso sarebbe rimasto per sempre "Ringhio", anche da tecnico. Invece è molto di più. Napoli-Atalanta, il meraviglioso 4-1 rifilato dagli ...