F1 | GP Portogallo 2020 | programma | orari | tv | streaming Calendario fine settimana 23-25 ottobre

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Il, a distanza di 24 anni, torna a essere teatro di un round del Mondiale di F1. La pandemia globale ha costretto gli organizzatori del Circus a rivedere tutto ile il tracciato di Portimao è stato inserito per disputare questo appuntamento iridato (23-25). Un weekend inedito per il Circus delle quattro-ruote, tenendo conto che su questa pista non si è mai corso, visto e considerato che quando il campionato ha corso in terra andalusa la sede della tappa era l’Estoril. Lungo i saliscendi del bellissimo Algarve, piloti e monoposto si confronteranno per ottenere il miglior risultato possibile. Si riprenderà dopo ildel Nurburgring dove il britannico Lewis Hamilton è entrato nella storia, ottenendo il successo n.91 della propria ...