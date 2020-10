Dinamo Kiev Juventus probabili formazioni, torna Cuadrado dal 1′ minuto (Di lunedì 19 ottobre 2020) Dinamo Kiev Juventus probabili formazioni – Debutto assoluto da allenatore per Andrea Pirlo in Champions League. Dopo quattro match di Serie A è arrivata la prima partita europea del nuovo corso juventino. Domani sera alle 18.55 va in scena Dinamo Kiev Juventus, Pirlo contro il suo ex tecnico Lucescu. Il neo tecnico bianconero deve far fronte a diverse assenza. Ronaldo e McKennie positivi al Covid, Alex Sandro ancora ko, De Ligt che si è allenato col gruppo ma non è ancora pronto. Pirlo dunque studia una nuova formazioni in vista della Champions. Dinamo Kiev Juventus probabili formazioni, chi gioca Esordio europeo per Pirlo ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 19 ottobre 2020)– Debutto assoluto da allenatore per Andrea Pirlo in Champions League. Dopo quattro match di Serie A è arrivata la prima partita europea del nuovo corso juventino. Domani sera alle 18.55 va in scena, Pirlo contro il suo ex tecnico Lucescu. Il neo tecnico bianconero deve far fronte a diverse assenza. Ronaldo e McKennie positivi al Covid, Alex Sandro ancora ko, De Ligt che si è allenato col gruppo ma non è ancora pronto. Pirlo dunque studia una nuovain vista della Champions., chi gioca Esordio europeo per Pirlo ...

DiMarzio : #ChampionsLeague, la rifinitura della #Juventus: torna #Ramsey, #AlexSandro ancora out - GoalItalia : Sta per partire la stagione europea della Juventus: contro la Dinamo Kiev l’esordio da allenatore di Pirlo in Champ… - TuttoMercatoWeb : Juve, a Kiev contro la Dinamo. Ma anche contro 21mila tifosi: in Ucraina entra il 30% - Sport_Mediaset : #Juve: rifinitura prima della partenza per Kiev. Vigilia di #ChampionsLeague per la #Juve, che domani alle 18.55 es… - sportli26181512 : Dinamo Kiev Juventus, tutto quello che c'è da sapere sul match di Champions League: Statistiche, precedenti e curio… -