Demet Özdemir, l'intervista a Verissimo è stata un vero successo. Ma tutti sono rimasti entusiasti da un particolare. (Di lunedì 19 ottobre 2020) Dopo l'attesissima intervista di Can Yaman, è arrivata nel salotto di Verissimo anche l'attrice Demet Özdemir. La Sanem di Daydreamer è una delle attrici attualmente più seguite ed apprezzate dal pubblico di telespettatori italiani. Demet è stata ospitata da Silvia Toffanin nell'ambito del programma Verissimo sabato 17 ottobre facendo registrare al programma un'alta percentuale di share. Alla Toffanin Demet Ozdemir ha raccontato molto di se stessa, dei suoi progetti lavorativi del momento e di quelli futuri. Foto: Facebook/Demet Ozdemir L'attrice turca ha anche affermato di amare molto l'Italia e di sentire molto l'affetto del pubblico di telespettatori Italiani, soprattutto tramite i suoi ...

