Covid, nel Regno Unito ‘winter is coming’: certi inverni non si possono sottovalutare (Di lunedì 19 ottobre 2020) Da sabato 17 ottobre Londra si trova di fronte a nuove misure restrittive a causa del netto aumento dei contagi da coronavirus. Il segretario alla sanità Matt Hancock ha annunciato che nella capitale “i tassi di infezione sono in forte ascesa, con il numero di casi che raddoppia ogni 10 giorni” e aggiunge che, per non esercitare troppe pressioni sul National Healthcare Service (Nhs) e per evitare delle misure più severe in futuro, insieme alle autorità locali della città si è deciso di passare dal livello di allerta “medio” a quello “alto”. Hancock fa riferimento al three-tier lockdown system (sistema di restrizioni a tre livelli) che il primo ministro Boris Johnson ha annunciato lo scorso 12 ottobre. Il sistema prevede che, a seconda del numero di contagi, per ogni zona venga applicato un certo livello di allerta, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 ottobre 2020) Da sabato 17 ottobre Londra si trova di fronte a nuove misure restrittive a causa del netto aumento dei contagi da coronavirus. Il segretario alla sanità Matt Hancock ha annunciato che nella capitale “i tassi di infezione sono in forte ascesa, con il numero di casi che raddoppia ogni 10 giorni” e aggiunge che, per non esercitare troppe pressioni sul National Healthcare Service (Nhs) e per evitare delle misure più severe in futuro, insieme alle autorità locali della città si è deciso di passare dal livello di allerta “medio” a quello “alto”. Hancock fa riferimento al three-tier lockdown system (sistema di restrizioni a tre livelli) che il primo ministro Boris Johnson ha annunciato lo scorso 12 ottobre. Il sistema prevede che, a seconda del numero di contagi, per ogni zona venga applicato un certo livello di allerta, ...

MediasetTgcom24 : Covid, festa nel Napoletano con 120 invitati: blitz della gdf #cronacanapoli - Agenzia_Ansa : Covid: 400mila casi in un giorno nel mondo, è record. In Europa 140mila al giorno, più di India-Usa-Brasile insieme… - Agenzia_Ansa : L'economia cinese allunga il passo nella fase post #Covid-19 e segna nel terzo trimestre del 2020 un #Pil in cresci… - robfer2010 : RT @LegaSalvini: SINDACI CENTRODESTRA A CONTE: FAREMO NOSTRA PARTE MA NON SIAMO PARAFULMINE INCAPACITÀ GOVERNO “Da mesi noi sindaci siamo… - albygarden : RT @Vulcanelios: “L'età media dei decessi da/con Covid-19 nel Regno Unito E’ di 82,4 anni. L'aspettativa di vita media nel Regno Unito E’… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nel Covid: nel testo dpcm via la parola 'sindaci' slle restrizioni anti-movida Agenzia ANSA Trasparenza nel mondo pubblicitario ai tempi del Covid-19: a che punto siamo? Il white paper di FLU

L’agenzia di influencer marketing FLU ha raccolto i pareri di aziende, creator e associazioni, cercando di far luce sul valore della trasparenza nel mondo pubblicitario ...

Coronavirus nel Lazio, Zingaretti: «Una preghiera, diradate i contatti». 60 laboratori privati operativi per i tamponi rapidi

Il governatore e l'appello alla responsabilità: «Per almeno un mese dobbiamo alzare il livello di guardia per abbassare la curva dei contagi». Sta a tutti noi avere atteggiamenti responsabili». I test ...

L’agenzia di influencer marketing FLU ha raccolto i pareri di aziende, creator e associazioni, cercando di far luce sul valore della trasparenza nel mondo pubblicitario ...Il governatore e l'appello alla responsabilità: «Per almeno un mese dobbiamo alzare il livello di guardia per abbassare la curva dei contagi». Sta a tutti noi avere atteggiamenti responsabili». I test ...